ФАС запретила производителям давать прогнозы о росте цен на хлеб. Их могут воспринять как «руководство к действию»

ФАС России считает недопустимыми публичные высказывания о повышении цен на хлеб, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Предостережения на этот счет получили исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрий Востриков и вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, которые в комментарии изданию «Известия» сообщили о возможном увеличении розничных цен на хлеб, произведенный из высокосортной пшеничной муки.

«Публичные заявления должностных лиц о планируемом поведении на товарном рынке могут действительно привести к повышению цен, если хозяйствующие субъекты воспримут их как руководство к действию», – прокомментировала начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.

Ранее аналогичные предостережения от ФАС получали участники рынка, комментировавшие возможное повышение цен на бензин.

В петербургском УФАС пояснили, что с начала 2018 года заявлений от граждан о повышении цен на хлеб в Северной столице не поступало.