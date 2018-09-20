ЕР отрицает, что предложила должность основному конкуренту своего кандидата во Владимире

«Единая Россия» опровергает кадровое предложение, сделанное до второго тура губернаторских выборов во Владимирской области сопернику действующего главы региона. Как заявили в региональном отделении партии, кандидату в губернаторы от ЛДПР Владимиру Сипягину не сулили пост вице-спикера регионального парламента.

«Предложение такого поста В. Сипягину мы не делали. Переговоры об этом в настоящее время не ведутся», – заявил пресс-секретарь отделения Юрий Борисов, которого 20 сентября цитирует «Интерфакс».

«Дезинформацией» назвала вчерашнюю новость РБК и помощница «жириновца» Светлана Афанасьева.

«Пост вице-спикера Владимиру Владимировичу никто не предлагал. Даже если это и случится, то он откажется от такого предложения», – сказала она.

Категорически отрицает сделку с властью и глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«[Губернатор Светлана] Орлова еще год назад говорит: хороший парень у вас Сипягин, давайте его сделаем заместителем председателя спикера заксобрания области от ЛДПР. У нас полно таких зампредседателя — это совершенно никчемная должность, ни зарплаты, ни кабинета, ничего нет», — цитирует заявление Жириновского Regnum.

Информацию о якобы сделанном кадровом предложении политик назвал вбросом.

«Теперь в прессу вбрасывает неизвестно кто, скорее всего, от нее, что она в случае победы готова второму конкуренту, Сипягину, предложить пост зампредседателя заксобрания. Мы этого не говорили, нас это абсолютно не устраивает. Избиратели будут решать!» — сказал политик.

Напомним, в первом туре губернаторских выборов во Владимирской области кандидат от «Единой России» — действующий губернатор Светлана Орлова получила 36,4% голосов, Владимир Сипягин — 31,2%. Второй тур выборов назначен на 23 сентября. Вчера РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что ЕР предложила «жириновцу» пост вице-спикера законодательного собрания региона.

Подобным образом по отношению к своему конкуренту поступил и действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, посуливший должность в правительстве края победившему в первом туре депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу. Тот согласился, но не стал отказываться от участия во втором туре.