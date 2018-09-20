Шторм в Англии: ветер до 164 км/ч, не сумевший сесть самолёт, сброшенный с утёса трейлер

Сильный шторм «Али» прокатился накануне по Англии и Ирландии, порывы ветра достигали 164,5 км/ч. Он унёс две жизни, сообщает 20 сентября издание Sky News.

50-летняя туристка из Швейцарии погибла на побережье Западной Ирландии, в графстве Голуэй. Ветер скинул её трейлер с утёса. Тело женщины нашли на пляже под утёсом. Мужчина 20 лет погиб, а 40-летний получил ранения после того, как на них упало дерево в парке в городе Ньюри (Северная Ирландия). По данным других СМИ, это были инженер водопроводной компании и его напарник. Есть ещё несколько пострадавших.

Видео: YouTube/Guardian News

Видео: YouTube/FOBOS PLANET

Ветер в Великобритании поднялся к обеду 19 сентября, вызвав хаос на дорогах, в аэропортах и ​​в поездах. Аэропорт Дублина был вынужден отменить около 75 рейсов. Рейсы в другие аэропорты также задерживали. Очевидцы сняли на видео, как самолёт Ryanair болтает при заходе на посадку, и в нескольких метрах от земли пилот решает не садиться и уходит вверх.

Видео: YouTube/Катаклизмы и катастрофы природы

Дороги перекрывали не только упавшие деревья, но и сильные ДТП. Поезда останавливались и задерживались, в некоторых вагонах из-за ветра были разбиты стёкла. Около 400 тысяч домов и предприятий остались без электричества.

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Видео: YouTube/Guardian News