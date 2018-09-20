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Бизнес
20.09.2018 11:38
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Таможня: Более 3 тысяч иностранцев оформили возврат НДС по tax free в Пулково

3386 иностранных граждан воспользовались системой tax free в аэропорту Пулково с начала ее функционирования. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ). Сумма покупок, на которые были оформлены чеки, не раскрывается. Ранее СЗТУ сообщало, что только во время чемпионата  мира по футболу (14 июня – 15 июля) Пулковская таможня проставила отметки на 1145 чеках tax free на общую сумму 119,3 млн рублей. 

По данным ведомства, чаще всего иностранцы просят вернуть налог на добавленную стоимость за одежду, обувь, сумки, часы и прочие аксессуары. Наибольшей популярностью система tax free пользуется у граждан из Китая, но точных цифр в СЗТУ не приводят.

Большинство товаров приобретаются туристами в универмаге ДЛТ, но нередко встречаются и иностранцы, совершившие покупки в Москве, – отметила начальник таможенного поста «Аэропорт Пулково» Елена Божкова.

Напомним, система tax free заработала в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи в начале апреля. Она позволяет гражданам государств, не входящих в Евразийский экономический союз, вернуть при выезде из России до 18% от стоимости совершенных покупок. Система распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 000 рублей. В Петербурге в пилотном проекте участвует только один магазин — универмаг ДЛТ.

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