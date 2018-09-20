Сборная России по футболу второй месяц подряд растет в рейтинге ФИФА

В четверг, 20 сентября, вышла обновленная версия рейтинга сборных Международной федерации футбола (ФИФА), в котором Россия улучшила свои позиции. Национальная команда поднялась на три строчки и теперь занимает 46-е место.

Произошло это благодаря двум победам в сентябре: над Турцией (2:1) в Лиге наций и над Чехией (5:1) в товарищеской встрече.

Первое и второе места в обновленном рейтинге делят Бельгия и Франция, в первую десятку также входят Бразилия, Хорватия, Уругвай, Англия, Португалия, Швейцария, Испания, Дания.

Напомним, в августе Россия поднялась на рекордное количество мест: с 70-го на 49-е. Положительно сказалось успешное выступление на домашнем чемпионате мира, где подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала.