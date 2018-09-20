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Бизнес
20.09.2018 11:29
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«Силовые машины» возглавил выходец из «Интер РАО». Он займется импортозамещением

Генеральным директором ПАО «Силовые машины» назначен Тимур Липатов, ранее возглавлявший ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией». Юрий Петреня, руководивший компанией с июля 2017 года, стал его заместителем. Он будет курировать направления технической политики и научно-исследовательской деятельности.

– Тимур Липатов является опытным, энергичным, высококвалифицированным руководителем предприятий энергогенерирующей отрасли России. Уверен, что он обладает необходимыми качествами для решения сложных задач, стоящих перед компанией «Силовые машины». Одновременно хочу поблагодарить Юрия Петреню за важную работу, которую он проделал в непростой для «Силовых машин» период, – прокомментировал изменения 20 сентября председатель совета директоров ПАО Алексей Мордашов.

Как сообщили в компании, с новым руководителем «Силовым» предстоит воплотить стратегические планы по импортозамещению – разработке и производству отечественных газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 65 и 170 МВт при поддержке государства.

Как писала «Фонтанка», предыдущая смена главы произошла в «Силовых машинах» по итогам заседания совета директоров 19 июля. Предшественник Петрени и Липатова на этой должности, Роман Филиппов, ушел со своего поста на фоне скандала с разглашением гостайны и задержанием его сотрудниками ФСБ прямо на рабочем месте. По версии следствия, топ-менеджер ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения. 

Дело Филиппова появилось на фоне скандала вокруг поставки турбин марки Siemens в находящийся под европейскими санкциями Крым. Оборудование было произведено петербургской компанией «Сименс технологии газовых турбин» — совместным предприятием Siemens и ОАО «Силовые машины». 

 

Справка:

Тимур Владимирович Липатов родился в 1980 году. Окончил с отличием Московский энергетический институт и Международный независимый эколого-политологический университет. В 2012 году получил степень MBA в European School of Management and Technology в Берлине. В 2002-2007 годах работал на инженерно-технических должностях во Всероссийском теплотехническом НИИ, ОАО «Технопромэкспорт», ОАО «Энел ОГК-5».

В 2007-2009 годах был директором по капитальному строительству ОАО «ОГК-3». В 2009 году перешел в ОАО «Э.ОН Россия» на должность исполнительного директора по капитальному строительству, в 2011 году назначен на должность заместителя генерального директора по новому строительству и стратегическому развитию компании. В 2015-2018 годах был генеральным директором ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией». Его общий стаж работы в энергетике более 15 лет.

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