В Балтийском доме стартовал благотворительный театральный проект для детей-сирот

«Театральный дом» – новый проект благотворительного фонда «Подари мне крылья». Он стартовал в пространстве театра Балтийский дом. Участниками проекта стали 25 подростков, которые прошли серьезный отбор. Все ребята – из колледжей, где учатся подростки из детских домов, интернатов и приютов.

Финалом проекта станет спектакль, премьера которого назначена на апрель 2019 года. А в первый день ребятам показали театр – огромный, с закулисьем и переходами, пространством сцены, где шла настоящая репетиция, гримерками актеров, реквизитом, фойе, малой сценой и, конечно, театральным буфетом.

Также прошло и первое, вводное занятие. Его провели режиссер проекта Дмитрий Крестьянкин и актеры Социально-художественного театра. В дальнейшем занятия будут проходить два раза в неделю.

Театр – это то самое замечательное пространство, где можно примерить на себя роль другого человека, если уж тебе повезло, и ты стал, хотя бы на время, не зрителем здесь, а актером. Директор Балтийского дома Сергей Шуб, приветствуя ребят, сказал: «Вы в нашей актерской семье».

В театре по-настоящему модно проявить себя, что очень важно детдомовцам-подросткам. Театр – это то место, где ты открыт творчеству и эмоциям, где вокруг тебя те, кто поддержит и поймет, поможет раскрыться максимально и не даст в обиду. В общем, для ребят это важный шаг в их укреплении веры в себя, адаптации, социализации, навыков общения.

В проекте примут участие и психологи, которые всегда помогут в непростой ситуации. А у Дмитрия Крестьянкина и актеров Социально-художественного театра уже есть успешный опыт подобных проектов.

Проект «Театральный дом» поддержали актеры кино и театра: Максим Леонидов, Семен Стругачев, Иван Краско, Борис Смолкин, Сергей Мигицко, Зоя Буряк, Андрей Ургант, Сергей Перегудов, Татьяна Колганова и другие. Многие артисты предложили провести мастер-классы для участников проекта.

Между тем, для работы проекта фонд «Подари мне крылья» собирает средства, которые будут направлены на оплату педагогов, некоторой техники, на развозку детей и пр. Помочь «Театральному дому» можно на сайте благотворительного фонда, где также можно более подробно ознакомиться с программой проекта и сметой расходов.