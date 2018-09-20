Верховный суд высказался по поводу лайков и репостов. Правозащитники уверены: это мало что изменит

Верховный суд РФ, как и ожидалось, 20 сентября провел заседание пленума, посвященного судебной практике по уголовным делам из-за лайков и репостов. Высший судебный орган рекомендовал при вынесении вердиктов учитывать контекст публикаций и напомнил о конституционном праве граждан делиться информацией. Изменит ли это в меньшую сторону количество приговоров — большой вопрос.

Текст постановления на сайте ВС пока не опубликован. Но РБК со ссылкой на пресс-службу Верховного суда сообщает: в постановление пленума Верховного суда от 28 июня 2011 года «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» добавили абзац, который обращает внимание судов на «гарантированные Конституцией Российской Федерации и международно-правовыми актами свободу мысли и слова, а также право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию». И ограничивать это право можно только в исключительных случаях. Таких, как защита конституционного строя, нравственности, обеспечение обороны и безопасности государства, а также ряда прав человека.

Также ВС уверен: принимая решение, суд должен проверять наличие «не только повода, но и основания для возбуждения уголовного дела». Речь идет о том, что «разжигающий» материал надо рассматривать лишь в контексте и анализировать, а хотел ли автор «разжигать».

Кроме того, судам предлагают оценивать размер и состав аудитории, которая может увидеть спорный репост.

Также Верховный суд рекомендует изменить и подход к экспертным заключениям, которые ранее становились основным доказательством совершения преступления при публикации материалов в соцсетях. Теперь экспертные мнения предлагают изучать в сумме с другими доказательствами. И окончательное решение должно принадлежать именно судьям, а не экспертам, подчеркнули в Верховном суде.

Напомним, пленум Верховного суда на прошлой неделе анонсировали «Ведомости». Опрошенные тогда изданием эксперты сомневались в том, что слово ВС изменит практику судов. Например, правозащитники считают, что Верховный суд должен дать методику расчета аудитории поста — иначе на местах не будут учитывать этот параметр.