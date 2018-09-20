Госслужащих будут мотивировать рублем. К 2021 году из бюджета на эти цели может быть выделено почти триста миллиардов рублей

В новом проекте федерального бюджета на мотивацию чиновников предусмотрена сумма, существенно превышающая указанную в действующем законодательстве. В следующем году допвыплаты госслужащим могут вырасти на 39 миллиардов, еще через два года – почти втрое.

Выдержки из документа 20 сентября приводит РБК. Согласно тексту законопроекта о бюджете на 2019-2021 годы, расходы на денежную мотивацию госслужащих могут составить больше шестисот миллиардов рублей. В сумме это вдвое больше, чем было указано в предыдущем федеральном бюджете. Так, к 2019 году на эти цели может быть израсходовано 138 миллиардов, в 2020 — 208 миллиардов и еще 284 в 2021 году. Деньги могут быть выделены в том числе на стимулирование государственных служащих, которые будут участвовать в реализации майских указов президента. Большая часть денег пойдет на увеличение зарплаты чиновников.

Проект бюджета будет рассмотрен сегодня, 20 сентября, на заседании правительства.

По данным Росстата, средняя месячная зарплата служащих в центральных аппаратах министерств и ведомств – 118 тысяч рублей.