«Слишком много жалоб». Единоросс Тарасенко поддержал отмену результатов выборов в Приморье
Врио губернатора Приморского края единоросс Андрей Тарасенко поддержал решение краевой избирательной комиссии об отмене результатов итогов второго тура выборов главы региона и назвал такое решение честным. Об этом он 20 сентября сообщил РБК.
«Я изначально был за то, чтобы отменить итоги второго тура выборов в Приморском крае. Слишком много жалоб, а все должно быть честно и порядочно. И отмена результатов выборов — это честно», — заявил Тарасенко, подчеркнув, что хочет работать, а не заниматься интригами.
В пресс-службе администрации Приморья сообщили также, что пока Тарасенко остается врио губернатора региона.
В парламенте Приморского края заявили, что вопрос о назначении даты новых выборов главы региона будет рассмотрен 26 сентября во время заседания законодательного собрания, передает «Интерфакс».
Избирательная комиссия Приморья в четверг, 20 сентября, приняла решение отменить результаты второго тура выборов главы региона. Ранее, 18 сентября, итоги голосования были аннулированы на 13 участках Советского района Владивостока.
Соперник Тарасенко, коммунист Андрей Ищенко решил обжаловать решение избиркома в суде.
Справка:
На втором туре выборов губернатора Приморья во время финального этапа подсчета голосов резко сменился лидер. Сначала лидировал кандидат от КПРФ депутат местного ЗакСа Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%. После объявления итогов Ищенко объявил голодовку (которую потом отменил), во Владивостоке начался митинг. К ситуации подключился глава КПРФ Геннадий Зюганов, СК, прокуратура, ЦИК и в Кремль.