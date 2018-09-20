«Слишком много жалоб». Единоросс Тарасенко поддержал отмену результатов выборов в Приморье

Врио губернатора Приморского края единоросс Андрей Тарасенко поддержал решение краевой избирательной комиссии об отмене результатов итогов второго тура выборов главы региона и назвал такое решение честным. Об этом он 20 сентября сообщил РБК.

«Я изначально был за то, чтобы отменить итоги второго тура выборов в Приморском крае. Слишком много жалоб, а все должно быть честно и порядочно. И отмена результатов выборов — это честно», — заявил Тарасенко, подчеркнув, что хочет работать, а не заниматься интригами.

В пресс-службе администрации Приморья сообщили также, что пока Тарасенко остается врио губернатора региона.

В парламенте Приморского края заявили, что вопрос о назначении даты новых выборов главы региона будет рассмотрен 26 сентября во время заседания законодательного собрания, передает «Интерфакс».

Избирательная комиссия Приморья в четверг, 20 сентября, приняла решение отменить результаты второго тура выборов главы региона. Ранее, 18 сентября, итоги голосования были аннулированы на 13 участках Советского района Владивостока.

Соперник Тарасенко, коммунист Андрей Ищенко решил обжаловать решение избиркома в суде.