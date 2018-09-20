Проекты Группы «Эталон» стали победителями конкурса Good Innovations

ГК «Эталон»

Сразу два проекта Группы «Эталон» стали победителями конкурса инновационных проектов Good Innovations. Награды были торжественно вручены в рамках форума PROEstate.

Жилой комплекс «Серебряный фонтан», который Компания возводит в Алексеевском районе Москвы, стал лучшим в номинации «Архитектура». Вдохновением для команды бюро Speech, автора концепции комплекса, стали краснокирпичные здания Алексеевской водоподъёмной станции, на территории которой и строится ЖК «Серебряный фонтан». В рамках проекта исторические строения будут отреставрированы и адаптированы под общественное пространство, которое станет местом притяжения жителей нового комплекса и всего района.

Петербургский проект Группы «Эталон» Fusion был признан лучшим в номинации «Жилая недвижимость» за полноценное использование BIM-технологий в ходе проектирования и строительства объекта. Получая награду, руководитель Московского территориального управления Группы «Эталон» Иван Богатов отметил, что Компания использует BIM с 2012 года, и внедрение BIM-технологий позволило достичь максимальной эффективности расходования ресурсов, высоких показателей безопасности труда на стройплощадке, а также осуществлять исключительный контроль строительства.

Награды Good Innovations стали очередным подтверждением инновационного подхода Группы «Эталон» к реализации проектов.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Fusion, застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство №78-003-0350.2-2016 от 18 июля 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

ЖК «Серебряный фонтан», застройщик АО "Серебряный фонтан", разрешение на строительство № 77-102000-014965-2017 от 24.07.2017, проектная декларация на сайте http://ser-fontan.ru/

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