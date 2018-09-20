Российских производителей и продавцов обяжут устанавливать отечественные антивирусы на ПК

Законодательно прописать предустановку российских антивирусов на все ввозимые и создаваемые в стране компьютеры предлагает Минэкономики. Ведомство считает, что ввести эту норму можно уже через два года - с 1 августа 2020-го.

Такое положение из внесенного в правительство паспорта нацпроекта «Цифровая экономика» приводит 20 сентября «Коммерсант». Чтобы избежать проблем с ВТО, министерство предлагает обосновать введение этой нормы «целью обеспечения национальной безопасности».

«Учитывая активное развитие информационных технологий, такие меры представляются обоснованными»,— отметили в пресс-службе Минэкономики.

В Минкомсвязи пока воздержались от комментариев.

Ранее сообщалось о другой новации из нацпроекта «Цифровая экономика» – создании специальной сети связи для чиновников и силовиков. Ее оператором может стать Tele2.