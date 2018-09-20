«Предложение на благо всего российского спорта». В Минспорта рассказали про возврат пива на стадионы

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что продажу пива на стадионах могут разрешить в ближайшее время.

«Вопрос непростой, но мы точно подготовим предложение, которое будет удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола. Ведь если запрет на продажу пива будет снят, то оно будет продаваться и на других спортивных объектах», — цитирует Колобкова «Лента.ру» со ссылкой на «Известия».

26 июля вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин выступил за продажу пива на стадионах. По его словам, это улучшит посещаемость матчей.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 1 января 2005 года. Он был снят на время чемпионата мира 2108 года благодаря подписанному президентом Владимиром Путиным в 2013 году закону, разрешающему Международной федерации футбола (ФИФА) и ее партнерам продавать алкоголь в местах мероприятий турнира. На мундиале пиво продавалось на стадионах и в фан-зонах.