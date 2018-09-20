«Лахта Центр» опять не горит. Башню опутали облака

Жители Петербурга приняли перистое облако, которое опутало шпиль «Лахта Центра» утром 20 сентября, за возгорание. Хештегом в Instagram башни отмечено — «не дождетесь».

Информация о том, что «Лахта Центр» объял дым, появилась в соцсетях ранним утром в четверг. На место, как отметили очевидцы, прибыли несколько пожарных машин. В региональном управлении МЧС сообщили, что вызов был ложным. Позже загадочное марево вокруг башни объяснили и сами представители «Лахта Центра».

«Иногда наша башня думает, что она должна была родиться кометой. Неподготовленных людей это пугает. Такие «рождения облаков» нашим небоскребом – ставший уже привычным погодный эффект. В очередной раз успокоим – нет, мы не горим!» – заверили представители центра и добавили к записи хештег #недождетесь.

Это действительно не первый раз, когда облака путают с пожаром и вызывают в Лахту спасателей, «Фонтанка» упоминала о подобных случаях в своих материалах.