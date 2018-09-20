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Общество
20.09.2018 09:57
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Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко не согласен с отменой результатов выборов и обратился в суд

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко обжалует в суде решение краевого избиркома отменить результаты выборов главы региона. Коммунист полагает, что решение не правовое.

«Мы уже подали исковые заявления в суд. Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску», — цитирует заявление Ищенко 20 сентября РБК со ссылкой на «Интерфакс». Он также добавил, что иски готовятся в суды Артема и Владивостока.

Если суд отклонит иск, то Ищенко не исключил своего участия в новых выборах, если на то будет решение партии. Аналогичные мысли Ищенко высказывал в интервью «Фонтанке» и объяснял, почему выступает против отмены результатов выборов.

В соответствии с рекомендацией Центризбиркома, избирком Приморья признал недействительными результаты второго тура выборов главы Приморья. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о многочисленных нарушениях и подчеркнула, что 24 тысячи голосов были «бездарно вброшены».

Справка:

На втором туре выборов губернатора Приморья во время финального этапа подсчета голосов резко сменился лидер. Сначала лидировал кандидат от КПРФ депутат местного ЗакСа Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс​. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%. После объявления итогов Ищенко объявил голодовку (которую потом отменил), во Владивостоке начался митинг. К ситуации подключился глава КПРФ Геннадий Зюганов, СК, прокуратура, ЦИК и в Кремль.

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