Зарабатывающий миллионы на госконтрактах бизнесмен смог проехать на новой машине несколько километров. Затем она досталась угонщикам

Только что купленный в дилерском центре в Приморском районе Петербурга внедорожник Toyota был угнан за три минуты отсутствия владельца. От автосалона до места угона – чуть меньше 4 километров.

Как стало известно «Фонтанке», Toyota Land Cruiser 200 была угнана в половине второго днем 19 сентября. Владелец машины отсутствовал рядом с ней три минуты. Этого хватило неизвестному в черной кепке, который уехал за рулем внедорожника в сопровождении «Мерседеса». Ущерб заявитель оценил в 4,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Досада владельца была тем сильнее, что машину петербуржец приобрел в тот самый день в автосалоне на Школьной улице. От дилерского центра до места угона — 3,9 км.

Хозяин Land Cruiser заработал на внедорожник в том числе благодаря контрактам с госучреждениями. Услугами его предприятия по разработке и производству вентиляции пользовались аэропорт Пулково, Адмиралтейские верфи, 13 арбитражный апелляционный суд и множество других организаций. За 2017 год сумма контрактов превысила 73 миллиона.