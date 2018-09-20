Почти летнюю идиллию в Петербурге испортит сильный ветер

Теплый по-летнему, как и вчера, день в Петербурге 20 сентября подпортит сильный ветер.

Как сообщает ГУ МЧС по городу, задует во второй половине дня — начиная с 14-17 часов. При этом будет дуть ветер западных направлений, что может спровоцировать подъем воды в реках и каналах Северной столицы. Скорость ветра составит 12-14 метров в секунду.

Температура воздуха будет по-прежнему комфортной — до 22 градусов. Не обещают синоптики похолодания и завтра. А вот к выходным пойдут дожди, вместе с которыми наступит прохлада.

Напомним, накануне главный синоптик города на Неве Александр Колесов рассказал о температурном рекорде: +23 во второй половине сентября.