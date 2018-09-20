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Происшествия
20.09.2018 09:25
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Царапина на «Тойоте» ценой в 15 тысяч собрала в Петродворце 15 вооруженных спортсменов. Полицейские назвали их клоунами и сделали фото на память

Юноше из Петродворца приятель оставил на хранение свою иномарку. Ключи не отдал, а поставил автомашину так, что водителям пришлось ее перетаскивать вручную. Так на бампере появилась царапина. Далее владелец «Тойоты Камри» решил сыграть в мафиози: претензия, ущерб с процентами, встреча в условленном месте, люди со стволами и  серьезными лицами. Приехавшие оперативники прервали комедию. Уже в дежурной части они подсчитали – один боец на каждую рекомендуемую тысячу рублей.

По информации «Фонтанки», 20 сентября, около 20 часов, в дежурную часть полиции Стрельны доставили 15 молодых, крепких и просто местных жителей Петродворцового района Петербурга. Позвал на подмогу их товарищ, который имел вербальный иск к своему знакомому. Только в кабинете оперативников выяснилось краткое содержание предыдущей драмы.

Пару дней назад молодой человек оставил приятелю свою шестилетнюю «Тойоту Камри». Но не покататься, а присмотреть за ней. Ключи от иномарки не отдал, но поставил ее так, что другие водители не могли выехать из гаражного кооператива. Им и пришлось оттащить автомашину волоком метров на десять. Когда хозяин утром 18 сентября забирал «Тойоту», он заметил то ли потертость, то ли царапину. Диалог с товарищем на вечную тему «кто виноват» зашел в тупик, после чего владелец вышел из себя и нанес приятелю лоу-кик, доказывающий его познания в муай-тай. Далее была на глаз объявлена сумма за ремонт в 15 тысяч рублей, назначено место и время встречи – 19:00, 19 сентября.

Очевидно, зная характер знакомого, петербуржец сначала зашел в полицию, а потом уже приехал на встречу, что подразумевало «стрелку». Но не один.  

– Наши коллеги сначала подумали, что снимают очередной дешевый сериал, – рассказал «Фонтанке» один из сотрудников полиции.

А еще говорят, что когда оперативники уголовного розыска подошли поближе к уверенной толпе спортивных ребят, да еще выяснили, что у многих с собой травматическое оружие, то один из сотрудников нарушил пафос встречи фразой: «Вот что, клоуны, у нас аргументы за поясом посерьезнее».

Все это шоу закончилось регистрацией материала, в перспективе которого может даже родиться уголовное дело по вымогательству в отношении владельца «Тойоты Камри». Что касается группы поддержки, то травматические пистолеты оказались все зарегистрированные, спортсменов сфотографировали на память, посоветовали не выглядеть больше так забавно и отпустили к родителям.


© Фонтанка.Ру

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