83-летняя петербурженка решила, что на ней порча. Отдав 230 тысяч ворожее, пожалела и пошла в полицию

За снятие порчи пожилая жительница Петербурга заплатила 230 тысяч рублей. Позже она разуверилась в наличии сглаза и пошла с заявлением в полицию.

Как стало известно «Фонтанке», 83-летняя пенсионерка пришла с заявлением в 8 отдел полиции Кировского района около трех часов дня 19 сентября. Она рассказала, что за час до того выпроводила из дома на Дачном проспекте гостью, женщину около 60 лет в светлом платье. Та предложила пожилой даме свои чудодейственные услуги: за 230 тысяч рублей сняла с престарелой горожанки порчу. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».