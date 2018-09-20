Во Владимирской области сопернику губернатора на выборах предложили пост в законодательном собрании региона

Во Владимирской области кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, который вышел во второй тур губернаторских выборов, предложили пост вице-спикера законодательного собрания региона. Об этом 20 сентября сообщает РБК со ссылкой на источники в региональном отделении партии.

Предложение сделали представители фракции «Единая Россия». По словам источников, в случае согласия Сипягина, официальное заявление о его новой должности может быть сделано уже 20 сентября.

Сипягин назвал сведения РБК «дезинформацией»., но источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил изданию, что штабы действующего губернатора Светланы Орловой и Сипягина обсуждали возможность «предложить представителю ЛДПР какой-либо пост». А источник, близкий к Кремлю, рассказал РБК, что ЛДПР пыталась договориться с администрацией Владимирской области о политической сделке перед вторым туром выборов.

Сипягин также баллотировался в законодательное собрание региона, которое выбирали также в единый день голосования 9 сентября. Представитель ЛДПР прошел в региональный парламент нового созыва. В предыдущем составе заксобрания он занимал пост председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.

В первом туре губернаторских выборов во Владимирской области кандидат от «Единой России» — действующий губернатор Светлана Орлова получила 36,4% голосов, Владимир Сипягин — 31,2%. Второй тур выборов назначен на 23 сентября.

Ранее сообщалось, что на выборах действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил должность в правительстве края победившему в первом туре депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу. Тот согласился, но не стал отказываться от участия во втором туре.