В России введут специальные госномера для японских автомобилей с правым рулём, мотоциклов и мопедов

Новый ГОСТ для автомобильных номеров будет действовать в России с 1 января 2019 года. С утвержденным Росстандартом приказом 20 сентября ознакомилась газета «Коммерсантъ».

Как пишет издание, новый стандарт вводит десять типов регистрационных знаков, в том числе для мотоциклов и мопедов, японских автомобилей с правым рулем, американских автомобилей, ретро- и спорткаров.

Для мотоциклов и мопедов появятся номера уменьшенного размера – 190 мм на 145 мм вместо нынешних 245 мм на 160 мм. Как указывает газета, в России большое количество зарубежных мотоциклов, у которых место для крепления номера отличается от отечественных, что вынуждает владельцев использовать переходники. Аналогичного размера таблички получат мопеды. Госзнаки мопедов и мотоциклов будут отличаться по набору цифр и букв. У мопедов, по ГОСТу, номер должен выглядеть как ММ55АА77RUS; у мотоциклов — 1133АА77RUS. Отмечается, что мопедов с двигателем до 50 кубических сантиметров новые правила не коснутся.

Особые номера получат японские праворульные, а также американские автомобили, у которых задняя площадка для крепления квадратная. По оценкам «Автостата», как уточняет «Коммерсантъ», доля машин с правым расположением руля в России составляет 8,2% (4,1 млн транспортных средств). По американским автомобилям точной статистики нет. Для этих машин, согласно ГОСТу, будет предусмотрен номер размера 290 мм на 170 мм.

Специальные госзнаки введут для ретроавтомобилей и спорткаров — с буквами «К» и «С» в начале номера, отделенные чертой. К примеру, для ретро-автомобиля — К ММ97677RUS, и для спортивного — С ММ97677RUS.