Напротив Большеохтинского кладбища автобус въехал в кабину трамвая. Доставать водителя ЛиАЗа пришлось спасателям

Автобус 487 маршрута выехал на встречную полосу, по которой проходят трамвайные пути, ранним утром 20 сентября в Красногвардейском районе Петербурга. Кабина вместе с водителем оказалась вдавлена в трамвай.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении ГИБДД, трамвай и автобус столкнулись около 7 утра на перекрестке Большой Пороховской улицы и проспекта Энергетиков.

Оперативное видео

Пассажиров в обоих транспортных средствах в момент ДТП не было. Водитель трамвая остался цел, весь удар пришелся на автобус. Управлявшего последним, мужчину 73 лет, из кабины вырезали спасатели. По предварительной информации, ему стало плохо, что и спровоцировало выезд на встречную полосу. С места аварии пострадавшего увезли в тяжелом состоянии.