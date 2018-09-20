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Общество
20.09.2018 08:21
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Избирком Приморья почти единогласно отменил результаты выборов в регионе. Против высказался один

Избирком Приморья отменил результаты выборов главы региона. Об этом председатель краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких объявила 20 сентября.

«Решение мы принимаем, с учетом мнения ЦИК», — цитирует Гладких РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Агентство уточняет, что за отмену решения проголосовали 12 из 13 членов избиркома, один высказался против.

Накануне глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы губернатора следует признать недействительными из-за многочисленных нарушений. Так, она указала, что 24 тысячи голосов были «бездарно вброшены». Она добавила, что президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации и поставил задачу провести прозрачные выборы.

Справка:

На втором туре выборов губернатора Приморья во время финального этапа подсчета голосов резко сменился лидер. Сначала лидировал кандидат от КПРФ депутат местного ЗакСа Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс​. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%. После объявления итогов Ищенко объявил голодовку (которую потом отменил), во Владивостоке начался митинг. К ситуации подключился глава КПРФ Геннадий Зюганов, заявивший, что обратился в СК, прокуратуру, ЦИК и в Кремль.

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