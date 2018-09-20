Автомобиль въехал в толпу рядом с собором Святого Петра в Ватикане. Пострадали пятеро

Автомобиль влетел в группу пешеходов в нескольких десятках метров от въезда в Ватикан в Риме. Авария произошла недалеко от крупнейшей исторической христианской церкви в мире — собора Святого Петра, пишет 20 сентября портал RaiNews.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека. Портал CheDonna уточняет, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за скользкой после дождя дороги. Машиной управлял 35-летний итальянец. Он не пытался сбежать с места происшествия.

​По данным портала, в аварии пострадала польская семья из пяти человек. Травмы получили 37-летняя мать, 40-летний глава семейства, а также их дети пяти, 10 и 13 лет. Всех пострадавших госпитализировали.

Свидетели указали, что автомобиль не превышал скорость. Полицейские допрашивают водителя и устанавливают полную картину происшествия.