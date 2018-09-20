У Павла Грудинина арестовали акции «Совхоза имени Ленина». Он делит имущество с бывшей супругой

Суд арестовал все акции подмосковного «Совхоза имени Ленина», которые принадлежат бывшему кандидату в президенты от КПРФ и директору предприятия Павлу Грудинину. Об этом 19 сентября сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова адвоката Елены Бойцовой.

«Суд арестовал все принадлежащие ему акции. Всего — 1,933 миллиона акций», — уточнила юрист. Поясняется, что арест наложен в рамках раздела имущества с бывшей супругой Грудинина — Ириной.

По данным СМИ, Грудинину принадлежит порядка 40% акций организации.

Делить имущество экс-супруги Грудинины будут в Видновском суде 27 сентября. Их семья распалась этим летом после 37 лет брака.

Перед регистрацией на выборы главы государства Грудинин указывал, что его доход составлял более 157 млн, кроме того, на счетах хранились еще шесть миллионов. Помимо этого, перед выборами президента он закрыл счета в иностранном банке на сумму 14,4 млн рублей и продал ценные бумаги на 7,5 млрд рублей. Но даже после этого ЦИК заподозрил Грудинина в том, что он не до конца закрыл свои заграничные счета.