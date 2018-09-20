ЦСКА сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов

ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на «Доосан-Арене» и завершилась со счетом 2:2. На 29-й минуте нападающий чешской команды Михаэл Крменчик открыл счет. На 41-й минуте Крменчик сделал дубль. На 49-й минуте форвард армейцев Федор Чалов сократил отставание команды. На 94-й минуте в ворота «Виктории» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

В параллельном матче группы G мадридский «Реал» обыграл «Рому» со счетом 3:0.

В следующем туре Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с «Реалом». Встреча состоится 2 октября в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени.