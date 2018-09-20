Дебошир, устроивший потасовку на рейсе Аэрофлота «Москва – Владивосток», провел полет в связанном состоянии

Очередной инцидент с невменяемым пассажиром произошел на рейсе Аэрофлота SU 1702 «Москва – Владивосток» 18 сентября.

Как рассказали в авиакомпании, пассажир, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, устроил истерику и потребовал пересадить его в бизнес-класс. Неадекватный мужчина кричал, оскорблял пытавшихся успокоить его бортпроводников и даже ударил одного из них. Также досталось и соседу пьяного пассажира.

- Своими крайне вопиющими действиями пассажир поставил под угрозу безопасность полета, а значит жизни всех пассажиров и членов экипажа. На предупреждения не реагировал. Пассажиры рейса оказали помощь экипажу и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Владивостока дебошира передали полиции, – рассказали в «Аэрофлоте».

Как пояснили в компании, «Аэрофлотом разработана и успешно реализуется многоуровневая система борьбы с деструктивными авиапассажирами.

- По данному инциденту мы намерены добиваться возбуждения уголовного дела и максимально жесткого наказания для дебошира с последующим взысканием причиненного вреда пассажирам и работникам авиакомпании. Ему будет также отказано в перевозках на рейсах Аэрофлота в установленном порядке, – заявил заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров Аэрофлот также напоминает, что с 4 июня 2018 года вступили в силу поправки в воздушное законодательство, позволяющие авиакомпаниям вести «черные списки» деструктивных пассажиров и отказывать им в перевозке.

- Кроме того, Аэрофлот неоднократно выступал с предложением о предоставлении экипажу возможности применять специальные средства сдерживания. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в государственной Думе и мы надеемся, что в ближайшее время он будет принят, – добавил Александров.

Подобная мера, отметил заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот», допустима в целях принудительной фиксации лиц, которым не страшен ни «черный список», ни высокий штраф, а их действия создают реальную угрозу безопасности полета. Представители авиакомпании уверены, что экипаж, обеспечивающий безопасность и комфорт пассажиров, должен быть в состоянии активно пресекать подобные выходки.