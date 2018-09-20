Командующий ВВС Израиля прилетит в Москву, чтобы рассказать подробности о крушении российского Ил-20

Командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в четверг прилетит в Москву, чтобы передать информацию о сбитом у берегов Сирии российском самолете-разведчике Ил-20. Об этом 19 сентября сообщает в твиттере Армия обороны Израиля.

"Завтра утром делегация Армии обороны Израиля во главе с командующим ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным отправится в Москву в связи с инцидентом с российским самолетом, сбитым ПВО Сирии в понедельник", – говорится в сообщении.

Tomorrow morning, an IDF delegation led by the Commander of the IAF, Maj. Gen. Amikam Norkin, will depart to Moscow following the downing of the Russian plane by Syrian anti-aircraft fire on Monday night. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 19 сентября 2018 г.

При этом израильская армия отмечает, что Норкин разберет в докладе инцидент по всем аспектам. «В частности, речь идет об информации, доступной до миссии (до израильских ударов по Сирии – ИФ), а также – о фактах, касающихся инцидента, установленных Армией обороны Израиля». Также израильское военное руководство собирается донести до Москвы, что Иран не оставляет попыток передать вооружение террористической группировке "Хезболла" и установить иранское военное присутствие в Сирии.

В ночь на 18 сентября у берегов Латакии над Средиземным морем был сбит российский самолет Ил-20, в котором находились 15 членов экипажа. Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. 19 сентября Минобороны РФ заявило, что намеревается отказаться от помощи Израиля после сбитого Ил-20.