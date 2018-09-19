Отравившаяся в ресторане Солсбери пара выписана из больницы

Мужчина и женщина, пострадавшие во время последнего инцидента в Солсбери, выписаны из больницы. Об этом 19 сентября сообщила в Twitter полиция графства Уилтшир.

"Оба человека, доставленные в окружную больницу после инцидента в центре города в воскресенье вечером, выписаны. Мы не воспринимаем инцидент как подозрительный", — указывается в сообщении.

Both people taken to @SalisburyNHS following the incident in the city centre on Sunday evening have been discharged. We are not treating this incident as suspicious. https://t.co/W3frIwZgqg — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 19 сентября 2018 г.

Ранее полиция сообщила уже объявляла, что пострадавшие не соприкасались ни с какими нервно-паралитическими веществами. Ведомство не связывает это происшествие с предыдущими отравлениями в Солсбери.

В четверг стало известно, что отравленная женщина – гражданка Израиля, которая в прошлом жила в России, а ее спутник – британец.

Напомним, 16 сентября стало известно о том, что двум посетителям заведения на Хай-стрит в Солсбери, мужчине и женщине в возрасте около 40 и 30 лет соответственно, стало плохо. Свидетели происшествия сочли, что симптомы повторяют признаки отравления, после которого едва выжили отец и дочь Скрипали. Поэтому сам ресторан и ближайшие улицы сразу оцепили. В прессе появились предположения, что пострадавшие — русские, а причиной их плохого самочувствия стал «Новичок».