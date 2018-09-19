Происшествия
Отравившаяся в ресторане Солсбери пара выписана из больницы
Мужчина и женщина, пострадавшие во время последнего инцидента в Солсбери, выписаны из больницы. Об этом 19 сентября сообщила в Twitter полиция графства Уилтшир.
"Оба человека, доставленные в окружную больницу после инцидента в центре города в воскресенье вечером, выписаны. Мы не воспринимаем инцидент как подозрительный", — указывается в сообщении.
Both people taken to @SalisburyNHS following the incident in the city centre on Sunday evening have been discharged. We are not treating this incident as suspicious. https://t.co/W3frIwZgqg— Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 19 сентября 2018 г.
Ранее полиция сообщила уже объявляла, что пострадавшие не соприкасались ни с какими нервно-паралитическими веществами. Ведомство не связывает это происшествие с предыдущими отравлениями в Солсбери.
В четверг стало известно, что отравленная женщина – гражданка Израиля, которая в прошлом жила в России, а ее спутник – британец.
Напомним, 16 сентября стало известно о том, что двум посетителям заведения на Хай-стрит в Солсбери, мужчине и женщине в возрасте около 40 и 30 лет соответственно, стало плохо. Свидетели происшествия сочли, что симптомы повторяют признаки отравления, после которого едва выжили отец и дочь Скрипали. Поэтому сам ресторан и ближайшие улицы сразу оцепили. В прессе появились предположения, что пострадавшие — русские, а причиной их плохого самочувствия стал «Новичок».
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами. 5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России. Через несколько дней после призыва президента РФ Владимира Путина Петров и Боширов дали интервью провластному телеканалу RT. Они назвали себя бизнесменами и заявили, что ездили в Англию «оторваться».