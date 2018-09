Отравившаяся в ресторане Солсбери пара выписана из больницы

Мужчина и женщина, пострадавшие во время последнего инцидента в Солсбери, выписаны из больницы. Об этом 19 сентября сообщила в Twitter полиция графства Уилтшир.

"Оба человека, доставленные в окружную больницу после инцидента в центре города в воскресенье вечером, выписаны. Мы не воспринимаем инцидент как подозрительный", — указывается в сообщении.

Both people taken to @SalisburyNHS following the incident in the city centre on Sunday evening have been discharged. We are not treating this incident as suspicious. https://t.co/W3frIwZgqg