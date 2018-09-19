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Спорт
19.09.2018 23:08
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Михаил Южный со стихами вышел во второй круг теннисного St. Petersburg Open 2018

На международном теннисном турнире St. Petersburg Open 2018 завершился третий игровой день. Одним из самых эмоциональных матчей стала встреча Михаила Южного (Россия, №110 мирового рейтинга), который ранее объявил о завершении карьеры после этих соревнований, и Мирзы Башича (Босния и Герцеговина, №78). В упорной борьбе россиянин победил со счетом 7:6, 6:4 и вышел во второй круг.

После завершения матча Южный обратился к зрителям: «Не судите строго, я чуть-чуть всего. Ладно?» — сказал Южный и зачитал стихотворение:

«Если б каждую неделю

Мне бы в Питер приезжать

И родные видеть лица,

То готов я век играть.

36 – вообще не возраст,

Ведь в душе я всё пацан.

Только вот по заграницам

Ездить что-то я устал.

Ну а дома всё иначе:

Есть кураж, и я смогу

Снова здесь играть на равных

Ну хотя бы раз в году».

В другой встрече Денис Шаповалов (Канада, №34) обыграл Адриана Менендес-Масейраса (Испания, №126) 7:6, 6:2. На послематчевой пресс-конференции выяснилось, что предки Шаповалова родом из Петербурга.

«Было ли ощущение, что играю дома? Да, конечно. Чувствую себя русским, родители моих родителей из Питера, так что моя кровь отсюда. Я чувствовал себя почти как дома и как за меня все болели сегодня. Так что огромное спасибо публике. Думаю, что сегодня я играл очень хорошо. Был трудный матч против испанца, но я сдержал себя, особенно в первом сете, когда была борьба. И потом второй сет я начал очень хорошо и так всё продолжилось», – сказал Шаповалов.

Настоящей сенсацией стал вылет второй ракетки турнира Фабио Фоньини (Италия, №13 в мировом рейтинге), проигравшего Мартину Клижану (Словакия, №65) – 3:6, 4:6. Финалист St. Petersburg Open 2016 Станислас Вавринка (Швейцария, №88) стал первым четвертьфиналистом, обыграв Карена Хачанова (Россия, №24) 7:6, 7:6. Михаил Кукушкин (Казахстан) одержал досрочную победу над Денисом Истомином, отказавшимся от дальнейшей борьбы во втором сете из-за травмы 7:5, 2:4.

Другие результаты дня:

Роберто Баутиста Аугусто (Испания, №26) – Лука Ванни (Италия, №170) 7:5, 6:2;

Гвидо Пелья (Аргентина, №60) – Илья Ивашка (Белоруссия, №100) 4:6, 6:3, 6:4.

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