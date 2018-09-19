Семак: «Зенит» неудачно провел трансферную кампанию

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак впервые критически отозвался о трансферной кампании клуба, которая завершилась в полночь на 1 сентября текущего года. Сине-бело-голубые подписали контракт всего с одним новичком – полузащитника Клаудио Маркизио.

«Я уже говорил, причем много раз, по поводу того, хватает игроков или нет. Мы неудачно провели трансферную кампанию. Моя задача как тренера – работать и стараться добиваться максимально возможного результата, чтобы игроки показывали все, на что способны. У нас была небольшая вариативность. Ждем возвращения травмированных футболистов, с помощью которых появится возможность ротации и изменения игровой модели», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Ранее Семак неоднократно говорил о том, что команде необходимо усиление. От различных травм восстанавливаются Александр Кокорин, Эмануэль Маммана, Юрий Жирков и Кристиан Нобоа. Однако несмотря на переговоры с многочисленными игроками, подписать удалось только Маркизио, который и так был свободным агентом. Трансферное лето-2018 стало одним из самых скудных за долгие годы.

Тем не менее, после 7 туров чемпионата России по футболу "Зенит" с 19 набранными очками остается лидером первенства, не прогиграв не одного матча соперникам.