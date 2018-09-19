На Московском шоссе пешехода переехали две машины

28-летнего мужчину дважды переехали машины в Пушкинском районе Петербурга. Как сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, наезд произошел в 21:50 19 сентября на 684 километре Московского шоссе.

Сперва жертву ДТП переехал 57-летний мужчина на «Логане», затем на пешехода совершил наезд грузовик «Скания» с 30-летним водителем за рулем. Сообщается, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. В результате двойного ДТП он скончался на месте.