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Масштабный сбой в движении поездов в Финляндии устранён. "Аллегро" опоздает на несколько часов

Движение поездов на юге Финляндии восстановлено, но "Аллегро", по данным финской железнодорожной компании VR, отправится в Петербург только в 23:15.

Как сообщили "Фонтанке" в транспортном агентстве Финляндии, масштабный сбой произошёл около семи часов вечера. Во время работ по техническому обслуживанию железной дороги на юге страны отключилась система питания. Все поезда на участках Хельсинки – Турку и Хельсинки – Рихимяки стояли по меньшей мере полтора часа, в 20:40 неполадка была полностью устранена.

"Это привёло к опозданиям всех пригородных электричек и нескольких поездов дальнего следования, задержки многих из них составили более двух часов, и многие из них прибудут на станцию назначения с опозданием", – рассказали в ведомстве. По информации VR, сейчас в пути опаздывают 11 поездов дальнего следования, "Лев Толстой" направлением Хельсинки – Москва задерживается на 2 часа 15 минут. "Аллегро", который должен был прибыть в Петербург в 23:27, отправится из Хельсинки, по предварительным данным, только в 23:15.

читатель Яна

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