Заподозренный в получении взятки сотрудник СПбГУ залез на крышу. Переговоры об искуплении греха длились несколько часов

Подозреваемый в коррупции сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета задержан на крыше жилого дома. Он наотрез отказывался ехать на допрос к следователю и преисполнился фатальной решимости. Оперативники и спасатели уговаривали 60-летнего Владимира Белинского несколько часов.

Как стало известно «Фонтанке», задержание подозреваемого в получении взятки Белинского состоялось 19 сентября около 20 часов при нетривиальных обстоятельствах. Он живет в 12-этажном доме на проспекте Ветеранов. К нему приехали сотрудники уголовного розыска Василеостровского района с вежливым приглашением проехать на допрос по делу о получении взятки. Белинский отреагировал подъемом на крышу с перспективой оставить Следственный комитет без подозреваемого. Случилось это в середине дня.

Терять Владимира Белинского оперативникам не хотелось, к дому подъехали их коллеги с Кировского района и спасатели.

Переговорщикам удалось через несколько часов донести мысль, что уголовное преследование – вещь малоприятная, но не фатальная. Владимир Евгеньевич согласился спустить с дома привычным путем, по лестнице.

Белинский работает заместителем начальника ремонтно-эксплуатационного отдела № 4 Управления главного инженера СПбГУ. Его непосредственный шеф, начальник отдела – 57-летний Николай Записов.

По версии следствия, Записов и Белинский, отвечавшие за приемку работ по договорам на техобслуживание зданий и территории СПбГУ, потребовали от столичного подрядчика взятку 200 тысяч рублей. 18 сентября представитель фирмы принес деньги в офис СПбГУ на набережной Лейтенанта Шмидта. Передача состоялась под контролем полицейских, после чего началась доследственная проверка. До возбуждения уголовного дела Записов и Белинский были отпущены по домам.

Дело возбудили 20 сентября. Следователю потребовалось допросить подозреваемых. Записов добровольно явился по вызову, а Белинский перенервничал.