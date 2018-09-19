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Общество
19.09.2018 21:10
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Чиновники среди прочих петербуржцев сядут на велосипеды. Но до Парижа нам далеко

Кадр из видео на YouTube-канале «Велосипедизация Санкт-Петербурга»
Кадр из видео на YouTube-канале «Велосипедизация Санкт-Петербурга»

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В пятницу, 21 сентября, Петербург в тринадцатый раз примет участие в акции «На работу на велосипеде». Об этом 19 сентября сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры. В частности, в ней примут участие сотрудники комитета. Организатор акции – общественный проект «Велосипедизация Санкт-Петербурга».

Для дополнительной мотивации прямо на улицах города будут организованы «энергетические точки», где можно подкрепиться, сфотографироваться и получить подарки от партнёров акции. Некоторые магазины, кафе и рестораны на маршруте предоставят велосипедистам бонусы: бесплатное техобслуживание, угощения, скидки. Карта энергетических точек размещена на странице акции «ВКонтакте».

Впервые в этом году в рамках акции «На работу на велосипеде» пройдёт акция «На учёбу на велосипеде»: свои «энергетические точки» откроют школы и вузы. Школьники и студенты смогут выиграть велосипед, поделившись впечатлениями о поездках на велосипеде в соцсетях.

Акция проводится в десятках городах России в рамках Европейской недели мобильности.

Видео: YouTube/Велосипедизация Санкт-Петербурга

В некоторых европейских городах День без автомобиля прошёл в минувшее воскресенье, 16 сентября. Центр Парижа, в частности, решено закрывать для автомобилей раз в месяц.

В качестве эксперимента во франуцзской столице ограничили движение транспорта, и в результате этого уровень диоксида азота в воздухе сократился на 28-35% по сравнению с обычным уровнем его содержания в воздухе в воскресенье при такой же погоде. Одним из основных инициаторов ограничения движения выступил мэр города Анн Идальго.

Власти Парижа сочли эксперимент успешным и решили закрывать для автотранспорта центральную часть города каждое первое воскресенье месяца начиная с 7 октября. Ограничения коснутся островов Сите и Сен-Луи, площади Шатле, районов Лувра, Оперы Гарнье, квартала Марэ и Елисейских полей. На основных магистралях движение транспорта будет сохраняться, пишет NEWSru.com.

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