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Финляндия
19.09.2018 20:11
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В системе финских железных дорог - масштабный сбой. «Аллегро» опаздывает в Петербург на пять часов.

Скоростной поезд «Аллегро» № 788 из Хельсинки в Петербург задержится минимум на пять часов. Об этом сообщила за десять минут до отправления состава финская железнодорожная компания VR.

Как передает корреспондент «Фонтанки», вечером 19 сентября «Аллегро» не смог выехать вовремя из Хельскинки из-за масштабного сбоя в информационной системе VR. Компания признала, что движение поездов нарушено по всей стране.

«Аллегро» предположительно отправится в Петербург в половине второго ночи 20 сентября.

На неопределенное время задержан также поезд Хельсинки – Москва, который должен был отправиться в 18.39.


© Фонтанка.Ру

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