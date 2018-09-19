«Фонтанка» за 60 секунд — 19 сентября

Не прошло и двух лет, как может оказаться, что бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян и не взяточник вовсе. Центральный фигурант уголовного дела о коррупции при строительстве стадиона на Крестовском Василий Сливкин внезапно заявил, что давал — но не тому, а другому.

Найден виновник случившегося в Приморье электорального казуса. И дело не в конфликте коммунистов и «Единой России». Просто кое-кто имел неосторожность предсказать Андрею Тарасенко победу. Все так испугались, что вбросы и фальсификации полезли сами собой.

Коммунист Ищенко объяснил свое отношение к повторным выборам — и как он теперь будет смотреть в глаза 300 тысячам проголосовавших за него жителей Приморского края.

Депутаты Петербурга проголосовали за сохранение пенсионных льгот для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших 55 лет. У Салтыкова-Щедрина это называлось «выбросить кусок».

Новый директор Публички посмотрел в мониторы и увидел пустые читальные залы. Александра Вершинина успокаивали всем коллективом бывалые библиотекари и опытные читатели: «Дурь пройдёт, и она не вечна».

Сотрудники Росалкогольрегулирования пришли в ресторан «Метрополь» на Садовой, потому что пиво там льется рекой. По усам текло, а в ЕГАИС не попало.

Петербург теперь будет пост-пост и мета-мета. Надо только сделать ему визуальную идентификацию за миллион рублей. Интересно, сколько стоит отфотошопить кораблик с Адмиралтейства?

А в Петербурге нашлись умельцы, которые вернули себе НДС на 163,5 млн рублей за разработку компьютерных запчастей, которые кто-то уже разработал лет десять назад. Но оказалось, что в ГУ МВД тоже секут в железе.