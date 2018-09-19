Тренер «Копенгагена»: У «Зенита» отличный микс из футболистов, но мы рассчитываем его обыграть

Главный тренер футбольного клуба «Копенгаген» Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Зенитом», который пройдет в четверг, 20 сентября, в столице Дании.

«Могу предположить, что в нашей непростой группе все клубы будут добиваться успеха в основном дома. Мы очень рассчитываем на победу завтра. Полагаю, для выхода из группы нужно 9 очков. Кого могу выделить из состава «Зенита»? Могу перечислить немало игроков. Например, многие из сборной России. Из иностранцев Мак с хорошим дриблингом. Аргентинец с пасом, в том числе с длинным (видимо, речь идет о Паредесе. – Прим. ред.). Понятно, что Иванович – босс в защитной четвёрке. У «Зенита» отличный микс из футболистов», — цитирует Сольбаккена «Чемпионат.com».

По словам главного тренера датской команды, у «Зенита» есть игровой баланс.

«Соперник умеет играть в длинные передачи на одного или двух больших нападающих. При этом «Зенит» хорош и при игре в короткий пас. Чем «Зенит» отличается от «Аталанты», которую мы прошли в отборе? В каком-то смысле теперь нам будет проще. У «Аталанты» 25 футболистов примерно одного уровня. У «Зенита» же — 13 – 14. Теперь нам понятнее, кто именно против нас сыграет», – подчеркнул главный тренер «Копенгагена».

Матч «Копенгаген» – «Зенит» состоится завтра, 20 сентября, в столице Дании. Начало в 22:00 по московскому времени.

Напомним, в квалификации Лиги Европы «Зенит» прошел минское «Динамо» и норвежский «Мольде». Труднее всего пришлось с белорусским клубом, который в первом матче обыграл сине-бело-голубых 4:0. Но петербуржцы в ответном матче сумели с лихвой отыграть разницу. В групповом этапе соперниками «Зенита» помимо «Копенгагена» стали «Бордо» (Франция) и «Славия» (Чехия).