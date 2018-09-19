Владимир Путин попал в цель из снайперской винтовки. Президент примерился к новым вооружениям в парке «Патриот»

Владимир Путин опробовал новую снайперскую винтовку СВЧ-308 в ходе посещения 19 сентября стрелкового центра концерна «Калашников» в парке «Патриот» в Подмосковье. Видео со стрельбища появилось в эфире телеканала «Россия 24».

На кадрах Путин делает один выстрел по мишени с расстояния 600 метров. Как сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем telegram-канале, президент не промахнулся.

Полуавтоматическую снайперскую винтовку СВЧ-308 представили еще на военно-техническом форуме «Армия-2017». Разделение ствольной коробки на две части упрощает крепление оптики, прицелов, ночных и тепловизионных насадок. В ходе визита Путину также продемонстрировали еще два экспериментальных образца винтовок.

Во время осмотра выставки президента сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны России Сергей Шойгу, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава «Ростеха» Сергей Чемезов.