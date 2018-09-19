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Андрей Меньшенин
19.09.2018 19:36
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Почему Израиль виноват в российском самостреле

Поставленные Россией зенитно-ракетных комплексы С-200 сбили российский радиоэлектронный разведчик, в ночи любовавшийся известным на весь мир Средиземным морем и 137-метровым французским фрегатом Auvergne. Опять коварные враги подкараулили в неудобный момент и нанесли удар в спину. Тот факт, что удар мы нанесли себе сами, неважен.

Факты вообще не важны во время раскручивания бешеной пружины обиды на весь мир в целом и тех, кто был неподалеку, в частности. Обида на израильтян, которые зачем-то решили атаковать наземные цели в районе дислокации войск Асада. Обида на французов, которые в ходе скоординированной атаки нанесли ракетный удар с моря по террористам группировок ИГИЛ (запрещённая в РФ организация). Обида на американцев, которые везде суются и сразу заявили, что Ил-20М сбили свои. Единственные, кто не виноват, это российские военные, которые послали разведчик без сопровождения навстречу звену истребителей F-16 военно-воздушных сил Израиля, и оператор установки С-200, который нажал на кнопку пуска ракеты.  

Обратим внимание на главного виновника. Особенно Израиль виноват в том, как указывает Минобороны РФ, что в боевых условиях истребители посмели уклоняться от встречного огня. Летающий неподалеку от них российский разведчик, например, не уклонялся. Так зачем же они? Ведь каждый ПВОшник знает, что если цель во время атаки резко меняет направление и высоту, то это свои, а если летит ровно, то это чужие.

Российские ПВОшники выучили эту нехитрую тактику уже давно. Ещё 10 лет назад, во время пятидневной войны в Южной Осетии потери воздушных сил РФ от ракет своих зенитно-ракетных комплексов были больше, чем от вооруженных сил Грузии. Следующий пример на Украине, где доблестные ПВО с территории самопровозглашенной ДНР ракетой прервали подозрительно спокойный полет гражданского самолёта Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Охотились, возможно, за украинским разведчиком, петляющим на малой высоте по району боевых действий. Комиссия в Нидерландах утверждает, что «Бук» был российским, Минобороны РФ отказывается, но мастера, как известно, видно по почерку. А теперь ещё и Сирия, где всю ситуацию спровоцировали «потенциальные союзники».
 
Выглядит так, что ПВО российской школы, действующие на своей или территории других государств, действительно эффективны против тех, кто не сопротивляется. Остаётся надеяться, что против них никогда не выйдет противник, не согласный играть в поддавки. Это и есть главная вина Израиля – он указал на наше слабое место.

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