СМИ: Тарасенко покинет должность врио губернатора Приморья и не пойдет на новые выборы

Андрей Тарасенко принял решение оставить пост врио губернатора Приморья до следующих выборов главы региона. Об этом 19 сентября сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, соответствующее заявление Тарасенко сделает утром в четверг, 20 сентября. Врио губернатора озвучит свою позицию относительно сложившейся ситуации сразу после того, как краевой избирком официально примет решение об отмене результатов выборов. При этом на новые выборы Тарасенко не пойдет, сообщил федеральный источник.

В среду, 19 сентября, глава ЦИК Элла Памфилова на заседании Центризбиркома предложила признать итоги выборов в Приморье недействительными. По ее словам, на протяжении обоих туров кампания была прозрачной, до момента введения дополнительных протоколов, когда единоросс Тарасенко резко обогнал своего оппонента от КПРФ Андрея Ищенко.

Сразу после этого единоросс выразил сомнения по поводу своего участия в следующих выборах. Отменой итогов голосования остался недоволен и Ищенко. В интервью журналисту «Фонтанки» он рассказал, какое отчаяние испытывает и что дальнейшее его участие будет целиком зависеть от решения партии КПРФ.