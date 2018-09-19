В случае аварии на дамбе погибнут больше четырех тысяч человек. Комплекс защитных сооружений оценил риски для страховки

Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений 19 сентября объявила конкурс на обязательное страхование своей ответственности как владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии. И заодно рассказала о возможном числе пострадавших.

Страховщик должен выдать заказчику страховой полис установленного образца, сроком действия с 3 декабря 2018 года по 2 декабря 2019-го. Страховая сумма — 6,5 млрд рублей при наступлении каждого страхового случая (практически любой аварии с потерпевшими), независимо от их числа в течение срока действия договора. При этом причинение вреда природной среде страховым случаем не является.

В технических сведениях о КЗС Санкт-Петербурга, приложенных к техзаданию, говорится, что максимально возможное количество потерпевших в случае аварии — 44895 человек, в том числе 4397 погибших. При этом уровень безопасности объекта оценен как пониженный, техническое состояние объекта – удовлетворительное, а степень риска аварии как 1 × 10 в минус 9-й степени.

В случае аварии страховщик будет обязан участвовать в работе комиссии по расследованию причин, обстоятельств и последствий катастрофы, последующих судах с пострадавшими и обеспечить неразглашение информации о страхователях и потерпевших.