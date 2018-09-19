Возобновилось строительство ЖК «Янино-Парк», которое должно было закончиться почти 3 года назад

На стройплощадке жилого комплекса «Янино-парк» начались работы. Все четыре корпуса будут достроены и введены в эксплуатацию до конца 2018 года. Об этом 19 сентября «Фонтанке» рассказали в компании «РК-Строй».

«Микрорайон Янино-Восточный с рабочим визитом посетили заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, старший вице-президент банка «Российский капитал» Олег Бетин, представители компании «РК Строй» и подрядной организации. Участники делегации встретились с инициативной группой дольщиков, ответили на их вопросы и проверили строительную готовность домов, на которых возобновились работы», – сообщили в компании.

Вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин в присутствии дольщиков подписал «дорожную карту» по завершению строительства жилых домов. Строители уже приступили к благоустройству придомовой территории, ведутся работы по наружным сетям водостока, идет подготовка документации по наружному освещению. На завершение строительства всех корпусов ЖК «Янино-парк» банк «Российский капитал», принадлежащий правительственной организации «Дом.рф», направил 855,8 млн рублей.

За два дня до возобновления строительства недовольные ситуацией дольщики «Янино-парк» устроили митинг: семь человек, так и не получивших ключи от квартир, вышли на Колтушское шоссе и ненадолго перекрыли его. Строительство ЖК «Янино-парк», возводить который начинала ныне обанкротившаяся "СУ-155", должно было завершиться в 2016 году. Около 170 человек до сих пор не получили жилье.