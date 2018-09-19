Парламентарии арктических стран поддержали проведение арктического саммита в Финляндии

В ходе парламентской конференции стран Арктического региона, которая проходит в Инари (Лапландия), участники 19 сентября одобрили резолюцию, в которой, в частности, говорилось о необходимости проведения первого международного арктического саммита. Об этом сообщает Yle.

«Мы, финская делегация, естественно, надеемся, что встреча состоится во время председательства Финляндии в Арктическом совете и здесь, в Финляндии, но самое главное, что вопросы Арктики будут обсуждаться на максимально высоком политическом уровне», – заявила руководитель финской парламентской делегации Катри Кулмуни.

На конференции в Инари собрались 50 делегатов из стран Северной Европы, Канады, России, Европарламента, организаций коренных народов региона, а также стран – наблюдателей в Арктическом совете – Китая и Сингапура. Участники обсудили цели и пути развития Арктики и, в частности, согласились, что встреча на высшем уровне нужна для обсуждения сотрудничества в сфере защиты окружающей среды, коммуникации и других проблем региона.

Финляндия председательствует в Арктическом совете в 2017 – 2019 гг.

Напомним, что во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё 22 августа в Сочи Владимир Путин заявил о готовности России участвовать в Арктическом саммите.