«В 50 лет у нас не рожают детей!» Депутат Плетнева — о том, как пенсионная реформа, которая «тут ни при чём», аукнется участникам протеста
Граждане, которые из-за реформы не пойдут на пенсию, смогут потребовать содержания от собственных детей. Законопроект об алиментах на взрослых рассматривает Госдума.
Тамара Плетнева, фото - Дмитрий Духанин/Коммерсантъ
Текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы. Согласно предлагаемым поправкам в Семейный кодекс, возмещение затрат на воспитание гарантируется женщинам, достигнувшим 55-летия, и мужчинам, отметившим 60-летие. Сейчас эти возрастные группы уходят на пенсию, а после утверждения реформы им придется поработать еще пять лет. Авторами инициативы названы более 30 «единороссов». В пояснительной записке указано – разработка «обусловлена проведением реформы пенсионного законодательства».
Документ находится на рассмотрении думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей. «Фонтанка» поговорила с его председателем Тамарой Плетневой, которая сначала попросила корреспондента ее убить, потом потребовала не говорить ерунды, а затем посоветовала не волноваться из-за того, что родители не станут долгожителями. В разговоре, что ни слово — цитата. Мы получили удовольствие.
- Тамара Васильевна, когда родилась эта смелая идея? Что она призвана исправить, скорректировать?
– Это пока ещё лишь законопроект! А исправить он призван… Когда стариков бросают дети… Вот он и призван это исправить. Если эти старики не воспитывали своих детей в своё время, то таких родителей это не касается.
- А почему право на алименты хотят дать только с 55 лет для женщин и с 60-ти для мужчин?
– Вы меня сейчас хоть убейте, но я никаких цифр там не видела. Не помню там цифр. Идея ведь давно уже витала в воздухе. Но законопроекта у нас до сих пор ещё не было такого. Если цифры у вас из газет, то в газетах ведь, что хотят, то и пишут!
- Законопроект у вас в комитете на рассмотрении находится. Документы опубликованы на сайте Государственной думы.
– Ничего ещё не опубликовано. Мы его ещё не рассматривали.
- Если бы не пенсионная реформа, депутаты бы стали заглядывать в кошельки молодёжи?
– Я же говорю, что эта идея витала у нас ещё до пенсионной реформы! А сейчас закона такого ещё нет! И пенсионная реформа тут ни при чём. Ерунду вы какую-то говорите! Эта тема была актуальна всегда! И до реформы, и после реформы, когда стариков бросает молодёжь. Что, это не было что ли до реформы? И в советское время это было!
- Но в советское время с молодёжи алименты брать не додумались почему-то.
– А в советское время просто этого было меньше. Потому что совестливее были ещё люди. А сейчас совсем уже с ума посходили!
- Кто из молодёжи будет обязан платить алименты? Возраст, стаж работы, уровень знаний? Институт-то хотя бы можно закончить без алиментов?
– О, образование. Да хоть он вообще пусть без образования будет, а старика своего, свою маму, бросать не должен!
- Так мама не сможет с него взять алименты, если он ещё учится.
– Если он ещё учится, то мама ещё работает. В 50 лет у нас не рожают детей!
- Тамара Васильевна, поверьте мне, бывает по-разному.
– Бывает по-разному… А мы не пишем законы по разным случаям. Законы у нас пишутся рамочные!
- Кто будет решать, должен ли 25-летний школьный учитель русского языка отдавать часть своей копеечной зарплаты старушке маме или не должен?
– Платить будут все, кто бросил! И решать это будет суд.
- То есть обиженный на собственного ребёнка родитель подаёт на своё чадо в суд, а суд решает, достоин ли родитель детских денег?
– Суд. Да.
- Как вы думаете, выросший без отца ребёнок, мама которого выбивала из папы алименты, захочет потом сам платить своему престарелому отцу?
– Если отец алименты не платил, то и ему не будут платить.
- А не получится, что дети будут переплачивать родителям? Алименты на ребёнка можно требовать до 18-ти лет, а алименты для родителей можно будет платить и дольше. Справедливо?
– Родители, что – могут дожить до 150 лет? Нет. Они не доживают до этих лет. Не волнуйтесь!
- Я и не волнуюсь. Мне ваше видение ситуации понять нужно. Вы уверены, что эта инициатива найдёт понимание или даже поддержку у молодёжи?
– Вы знаете, к сожалению, не только молодёжь представляет у нас парламент. И если парламент это примет, то это будет закон, обязательный для всех! И тогда молодёжь будет обязана исполнять это! Конечно, после утверждения Советом Федерации и подписи президента.
- Вам дети помогают?
- Мне лет-то сколько уже! Мне уже за 70! И я не нуждаюсь в помощи детей. Пока всё ещё они нуждаются в моей помощи. Надеюсь, что, когда я не буду работать, они меня будут содержать…
- А вы родителям помогали?
– Конечно. До самой смерти помогали. Все, не только я. Нас пять сестёр в семье. Ну а сейчас что творится… И с нашей моралью, и с идеями… Об этом я лучше помолчу.
- Вы считаете, что законом об алиментах, который молодёжь будет «обязана» исполнять, можно это исправить?
– А вас это так сильно беспокоит? Почему вы так сильно волнуетесь?
- Потому что это касается многих, а я журналист. Моя работа задавать вопросы, ответы на которые важны не только для меня самого.
– Да я знаю, как журналисты задают вопросы! Вот вы прямо очень уж заинтересованы. Наверное, вас самого этот закон коснётся? Успокойтесь, пока ещё никакого закона нет. Алименты с вас не требуют пока.
PS: Узнать, почему у законопроекта так много соавторов, сразу 32, и почему они все из фракции «Единая Россия», нам пока не удалось. Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва прервала разговор и повесила телефонную трубку. Имени Плетнёвой среди авторов не значится.
Николай Нелюбин,
специально для «Фонтанки.ру»
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Справка:
Об увеличении пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно глава правительства Дмитрий Медведев заявил в середине июня. Реформа стартует в 2019 году. В городах России начались протестные митинги. Как считают эксперты, в первую очередь изменение ударит по работникам начала 1990-х — как по наименее защищенному слою населения. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Второе чтение назначено на осень. 29 августа Владимир Путин в эфире федеральных телеканалов выступил с обращением к населению. Он предложил смягчить реформу, в частности, повысить женщинам пенсионный возраст не на восемь, а на пять лет. Согласно соцопросам, выступление президента снизило градус общественного напряжения. 9 сентября сторонники Алексея Навального провели всероссийскую акцию протеста. В Петербурге она оказалось самой масштабной: сотрудники полиции задержали 600 человек, в том числе несовершеннолетних. Ряд участников митинга получили наказание в виде ареста.