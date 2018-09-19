Горящий мусор и ложный вызов стали причиной десятибалльных пробок в центре Петербурга

Ложное сообщение о пожаре парализовало движение в центре Петербурга. Максимальные пробки вызвало скопление пожарных машин на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы, возле Гостиного двора, в районе шести часов вечера 19 сентября.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил с телефона станции метро «Гостиный двор». Этим объясняется большое количество пожарных расчетов и спецтехники. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», десятибалльные заторы наблюдались на Невском проспекте, Садовой, набережной канала Грибоедова и улице Ломоносова.

По сведениям «Фонтанки», главной причиной суматохи стал пожар в районе станции метро «Технологический институт». Там у дома №4 по улице Бронницкой загорелся мусор, а дым затянуло в вентиляционные шахты метрополитена. В результате запах гари почувствовали сразу на нескольких центральных станциях.