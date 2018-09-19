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Общество
19.09.2018 18:37
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Почему Оганесян не берет взятки. Криминалу «Санкт-Петербург Арены» меняют рельсы

Центральный фигурант уголовного дела о коррупции при строительстве стадиона на Крестовском Василий Сливкин дал показания о непричастности бывшего вице-губернатора Петербурга. Следственный комитет готовит ответ предъявлением Оганесяну двух эпизодов получения взятки.

Почему Оганесян не берет взятки. Криминалу «Санкт-Петербург Арены» меняют рельсы

Михаил Огнев/архив "Фонтанки.ру"

В недавнем прошлом глава компании «СтройЭлектроМонтаж-5» (СЭМ-5) Василий Сливкин написал заявление Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности экс-зампреда комитета по строительству Александра Янчика за предполагаемое вымогательство 20 млн рублей для подкупа Федеральной антимонопольной службы. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 сентября. Утверждения Сливкина опровергают двухлетнюю версию СКР о мздоимстве Оганесяна.

Впервые портрет Оганесяна-взяточника Следственный комитет официальным сообщением описал в мае 2017 года. По его версии, в 2015-м тогда еще вице-губернатор получил от Сливкина через двух посредников 20 млн рублей «за обеспечение подписания государственного контракта на выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона».

Сливкину предъявили обвинение в даче взятки, Оганесян до сих пор остается подозреваемым. Единственный, кто дал на него показания, бывший зампред комитета по строительству Петербурга Александр Янчик, стал свидетелем.

По данным «Фонтанки», около месяца назад председателю СКР Александру Бастрыкину и прокурору Петербурга Сергею Литвиненко поступило рукописное заявление за подписью Василия Сливкина. Бизнесмен фактически признал передачу 20 млн рублей, но обстоятельства взятки и роли чиновников описаны им в противоход официальной позиции следствия.

По утверждению Сливкина, контракт на художественную подсветку стоимостью 347 млн рублей был заведомо проигрышным. Уговаривал его взяться за работу будто бы лично Янчик и он же якобы предложил схему возмещения возможных убытков.

«Я отказывался, однако, Янчик пообещал, что поможет «СЭМ-5» заключить контракт  на строительство школы в Санкт- Петербурге стоимостью более 1 млрд рублей. Я согласился. Заключение данного контракта явилось инициативой самого Янчика», – написал Сливкин.

«СЭМ-5» – специализировался на электромонтажных работах, но, как следует из сайта госзакупок, в конце 2014 года компания заявилась на конкурс по строительству школы на Мебельной улице стоимостью 1,4 млрд рублей и выиграла его. Обогнала конкурентов «Балтстрой», «Водоканалстрой» и «Корпорацию В».

Как заявил Сливкин, «Янчик заверил меня, что обеспечит победу, но мне самостоятельно придется решить вопрос в Федеральной антимонопольной службе России по поводу обжалования результатов конкурса».

Жалобу в ФАС, уверяет Сливкин, подал «Водоканалстрой», после чего Янчик якобы потребовал от предпринимателя 20 млн рублей для передачи сотрудникам ФАС за отказ в удовлетворении жалобы.

«Кроме того, Янчик сказал, что в случае моего отказа у меня будут большие неприятности, угрожал проблемами по строительству иных объектов. Поняв, что реально Янчик может мне обеспечить несуществующие проблемы, разрешение которых мне обойдется дороже, я поручил сыну Сливкину Кириллу продать принадлежащие мне, но оформленные на моего сына, четыре квартиры  в Домодедово Московской области, – пишет Сливкин-старший. – Как мне стало известно от Кирилла, он передал 20 млн рублей в январе – феврале 2015 года Янчику. Действительно ли денежные средства были переданы Янчику, а впоследствии сотрудникам ФАС России или Оганесяну, мне неизвестно».

Контракт города с «СЭМ-5» на строительство школы остался в силе, но с объемом компания не справилась. Выполнила работы всего на 110 млн рублей, и в ноябре 2015-го комитет строительства расторг договор в одностороннем порядке.

Александр Янчик общаться с «Фонтанкой» отказался. На телефонный звонок отреагировал коротким «Я занят», бросил трубку и больше ее не поднимал. На СМС-сообщение с просьбой прокомментировать утверждения Сливкина не ответил.

С альтернативной трактовкой судьбы 20 млн рублей СКР не согласен. За месяц после написания Сливкиным заявления о привлечении Янчика к ответственности за вымогательство следственные действия не проводились, зато заметно движение в сторону Оганесяна. По нашим данным, до конца сентября ему предъявят обвинение в получении взятки за обеспечение контракта на художественную подсветку.

Адвокат Дмитрий Попов не стал подтверждать «Фонтанке» эту информацию, уточнив: «Причастность к получению 20 млн мой подзащитный не признает».

Как показывал на допросах Василий Сливкин, с Оганесяном он знаком с 2010 года по совместной работе на реконструкции Большого театра в Москве. С Янчиком, который входил в окружение будущего вице-губернатора Петербурга, познакомился позже, в 2012-2013 годах. Он не отрицает, что подряды на футбольном стадионе получал по протекции Оганесяна и Янчика, но, по его словам, «каких-либо условий выплаты так называемых «откатов» не оговаривалось».

Попутно Марат Оганесян может получить второе уголовное дело по получению взятки. По данным «Фонтанки», Следственный комитет в настоящее время рассматривает возможность переквалификации ветхого эпизода о поставке видеотабло на стадион компанией «Театрально-декорационные мастерские» с мошенничества на более тяжкую 290-ю статью. По нему Оганесян был задержан в ноябре 2016-го, через год признал вину в хищении 28 млн рублей и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Будто бы эта сделка была гарантией того, что за взятку 20 млн Оганесяна привлекать не станут. Но Следственный комитет составил обвинительное заключение таким образом, что условие досудебного соглашения оказалось заведомо невыполнимым. Он отказался снимать арест с имущества и денег обвиняемого, а других источников погашения ущерба от мошенничества (обязательное условие «досудебки») у Оганесяна не оказалось. Суд для устранения недостатков вернул уголовное дело в Генпрокуратуру, которая не стала оспаривать это решение. По информации «Фонтанки», Следственный комитет не планирует снимать арест со счетов Оганесяна, чтобы тот исполнил условия сделки, а ужесточит обвинение. Но если мошенничество бывший вице-губернатор признавал, то взятку брать на себя будет.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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