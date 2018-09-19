Ремонт моста и гребцы временно ограничат движение судов в Петербурге

Комитет по транспорту частично закроет движение на участке Фонтанки под мостом Белинского. Левобережный пролет будет недоступен для моряков с 25 сентября по 1 октября, правобережный перекроют со 2 октября по 8 октября, а центральную часть – с 9 октября по 15 октября. Соответствующее распоряжение появилось на сайте электронного опубликования 19 сентября.

Суда ограничивают в свободе перемещения из-за очистки и восстановления гранитной облицовки моста Белинского, а также покраски металлических конструкций. В конце августа мост закрывали для автомобилистов – это также было связано с его ремонтом.

Кроме того, комитет по транспорту распорядился о полном закрытии для судов реки Крестовки 7 октября с 9.00 до 17.00 , а также 14 октября с 10.00 до 16.00. В это время в акватории будет проходить осенний марафон по гребному спорту «Кубок восьмерок».