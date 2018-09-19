Микросхемы на 160 млн рублей оказались хламом. В Петербурге начались обыски и задержания

Около сорока сотрудников экономической полиции и следствия ГУ МВД проводят обыски в десяти квартирах фигурантов уголовного дела по мошенничеству с незаконным возмещением НДС на сумму в 163,5 млн рублей. «Фонтанка» узнала, как налоговики нашли старые запчасти для компьютеров вместо задекларированных IT-разработок. В процессе мероприятий уже около 20 человек доставлены в кабинеты следователей.

По информации нашего издания, около 8 часов утра 19 сентября порядка 30 оперативников налогового блока отдела Управления экономической безопасности противодействия коррупции и 10 сотрудников Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти начали проведение более десяти обысков в квартирах подозреваемых. Уголовное дело возбуждено в конце июля этого года по покушению на мошенничество в особо крупном размере при незаконном возврате НДС из бюджета. В материалах же исследуется эпизод, датируемый осенью 2012 года.

По данным «Фонтанки», оперативники экономической полиции обратили внимание на фигурантов, занимаясь аналитикой по волне с незаконным возвратом НДС, что осталась, по большому счету, уже в прошлом. Так, не секрет, что в период 2009-2013 годов эта тема была в буквальном смысле этого слова массовой.

В данном же уголовном деле собраны сведения, как организованная группа, разбитая ради конспирации на «тройки», от имени петербургской компании ООО «ПремиумСтрой» подала декларацию в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №16 по Петербургу, а сумма НДС, представленная тогда к вычету, составила 163,5 млн рублей. Однако, после выезда налоговиков на склады, были обнаружены не заявленные дорогостоящие охладители микросхем, а сваленные в коробках из пенопласта использованные микросхемы от компьютеров.

Как стало известно «Фонтанке», к вечеру 19 сентября полицейские задержали около десяти фигурантов, а еще около десяти человек доставили в здание ГСУ на Лиговский, 145 в качестве свидетелей.

Что касается перспектив сегодняшних ньюсмейкеров, то несколько человек следователь планирует процессуально задерживать.