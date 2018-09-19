«Альтернативный» капремонт: 425 миллионов, судебные иски, одна смерть

Компания «Альтернатива», прославившаяся после гибели рабочего при обрушении лесов на Гражданской улице, заключила с Фондом капитального ремонта контракты на 425 млн рублей. Несмотря на претензии со стороны заказчика, фирма продолжает выигрывать конкурсы на подряды.

Александр Комаровский

В 2018 году в Петербурге Смольный должен провести капитальный ремонт 1560 домов на общую сумму в размере 9,8 млрд рублей. Из них 5,4 млрд в виде субсидии предоставил город, остальное – взносы горожан.

ООО «Альтернатива» – постоянный получатель госконтрактов. В 2015 году Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах заключил с компанией пять договоров на приведение в надлежащее состояние 21 дома за 83,3 млн рублей. В 2016 году – шесть контрактов, 12 зданий, но уже за 109,4 млн рублей. В прошлом году «Альтернатива» обязалась залатать 16 домов на ту же сумму. В 2018 году оператор отдал подрядчику ремонтировать 17 объектов уже на 123,6 млн рублей.

Кроме того, в конце 2017 года компания, согласно информации с сайта госзакупок, получила подряд на ремонт Дворца детско-юношеского творчества. Сумма контракта – 19 млн рублей. Закончить работы на этом объекте фирма должна до 20 сентября.

По договору от 27 февраля 2018 года ООО «Альтернатива» за 48,9 млн рублей обязалось осуществить капремонт семи домов в Адмиралтейском районе Петербурга, в том числе здания по адресу: ул. Гражданская, 8. На выполнение своей части обязательств компания получила 133 дня – нетрудно подсчитать, что срок истек 15 июля.

Четыре этажа строительных лесов вокруг дома на Гражданской улице обрушились14 августа. В результате полученных травм один рабочий скончался в больнице, четверо оказались в тяжелом состоянии.

На роль виновного Следственный комитет назначил главного инженера компании «Альтернатива», которому ведомство предъявило обвинение по ч. 2 ст. 216 УК – нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Фонд капремонта после трагедии пообещал проверить устойчивость всех строительных лесов в городе. Хотя, вероятно, проще было бы проверить на соответствие подрядчиков, которые выигрывают конкурсы фонда.

«Альтернатива» существует с 1992 года. Уставный капитал компании, по данным на 2016 год, 10 тысяч рублей. Чистая прибыль, по информации базы данных СПАРК, составляет всего 662 тысячи рублей (2015 год), 1,715 млн рублей (2016 год). Единственным владельцем и гендиректором компании является Надежда Михайловна Занько. Компания имеет бессрочную лицензию на производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранения объектов культурного наследия.

Жильцы дома номер 8 на Гражданской улице утверждают, что капремонт здания превратил их жизнь в ад. О том, как и чем руководит Надежда Занько, достаточно исчерпывающе «Фонтанке» рассказала Анастасия – жительница все того же дома. По ее словам, рабочие рубили фасад топорами: «Наделали щелей в стенах. В нашей квартире на 2-м этаже образовалась сквозная дыра с улицы, которую они замазали снаружи штукатуркой и краской, но прореха в итоге никуда не делась. Для ремонтных работ использовались самые дешёвые и некачественные материалы. Когда во дворе они покрасили стены, сняли леса и прошёл первый дождь, всю их краску смыло со стен в городскую канализацию. Они вновь поставили леса и красили по второму разу». Всю эту «красоту», к слову, «Альтернатива» навела за 6 млн рублей.

С 2016 по 2018 годы фонд капремонта направлял компании претензии об уплате неустоек за нарушение сроков выполнения работ, устранении дефектов, выявленных в период гарантийного срока ремонта, и уплате штрафа за нарушение техники безопасности, противопожарной безопасности и правил охраны труда. Несмотря на все «косяки», фирма продолжает исправно выигрывать конкурсы фонда.

Выплату неустоек оператору пришлось требовать с компании Занько через суд. В декабре 2017 года петербургский арбитраж постановил взыскать с «Альтернативы» 76 тысяч рублей, в феврале 2018 года – 40 тысяч рублей. Требования фонда на 936 тысяч рублей за неизвестную провинность суд удовлетворил в конце августа 2018 года. Кроме того, 6 сентября заказчик подал к подрядчику свежий иск. В настоящее время с компанией судится ее субподрядчик – «Строительная компания ОГК». Сумма иска составляет более 5,6 млн рублей.

Глава Фонда капремонта Денис Шабуров сообщил, что по действующему законодательству применяемые к «Альтернативе» штрафные санкции и иски не являются помехой тому, чтобы компания выигрывала конкурсы. В реестр недобросовестных поставщиков исполнитель, согласно постановлению правительства РФ №615, может попасть на основании судебного решения, за отказ от заключения договора либо за существенное нарушение его условий.

На вопрос корреспондента «Фонтанки», повлияет ли трагедия на Гражданской улице на возможность компании в дальнейшем выигрывать тендеры на капремонт, пресс-секретарь организации Николай Врагов ответил туманно: «Как один их негативных элементов – может быть».

Со своей стороны фонд обязан осуществлять контроль работ по капремонту, которые ведут его подрядчики, в том числе регулярно заглядывать на объекты. Шабуров рассказал, что сотрудники фонда побывали на Гражданской, 8, буквально за пару дней до трагедии, и на тот момент подмости лесов над проездом во двор – то есть как раз та часть конструкции, которая обрушилась, – отсутствовали.

Жильцы дома, в свою очередь, утверждают, что леса над аркой были установлены еще в 20-х числах июня.

Руководитель одной из компаний, которая предоставляла фирме Занько услуги по ремонту фасадов зданий, на условиях анонимности рассказал «Фонтанке», что «Альтернатива» работает в городе давно, и в лучшие времена имела ряд квалифицированных бригад. В последнее время компания регулярно задерживала выплаты субподрядчикам, которые постепенно разбежались. Остались те, кому «все равно, за сколько денег работать».

После трагедии на Гражданской, 8, работы по ремонту фасада этого здания компания, со слов жильцов, прекратила. Собственница одной из квартир 14 сентября сообщила, что рабочих с момента обрушения лесов не видела, а ремонт остался неоконченным. Строительный мусор «Альтернатива» забрать не потрудилась.

Ответственность за такой капитальный ремонт, возмущаются обитатели дома, на себя не хочет брать никто. Жильцы вызвали наряд полиции, но сотрудники ведомства сочли ситуацию не криминальной и посоветовали обращаться в МЧС. В жилищном комитете правительства Петербурга звонок жалобщиков переадресовали в городской комитет по благоустройству и в Адмиралтейскую районную администрацию. Местные чиновники перевели стрелки на управляющую компанию. Ее работники предоставили координаты Занько, «ответственного лица» компании «Альтернатива», которая так удачно проводила ремонт фасада дома номер восемь по Гражданской улице. Обескураженные жильцы разных квартир утверждают, что телефон гражданки Занько, указанный и в информационной вывеске на строительных лесах, безмолвствовал. Дозвониться до хозяйки ООО горожане смогли лишь 14 сентября, в разговоре Занько пообещала, что работы возобновятся «со следующей недели».

С корреспондентом «Фонтанки» владелица фирмы разговаривать отказалась, сославшись на нехватку времени.

Однако нам удалось обнаружить другие места, где трудятся мастер Мансур (он бригадирствовал в том строительного коллективе, что рухнул вместе с лесами с 4 этажа на Гражданской, 8) и его подмастерья. Оказывается, что Мансур и его команда не так далеко ушли. Они «ремонтируют» фасад дома номер 27 по той же Гражданской улице. А на строительных лесах здесь также красуется вывеска о том, что работы по капитальному ремонту фасада ведет уже известное ООО с «ответственным лицом» Надеждой Занько. Эта же бригада мелькает на строительных лесах у домов по адресам: Вознесенский пр., 7, и Гороховая ул, 23. Все эти здания в рамках одного договора приводит в порядок все та же «Альтернатива», а сроки по этим работам истекли еще 2 месяца назад.

Специалистов из «бригады Мансура» удалось обнаружить также по адресам: Казначейская улица, 4, и Столярный переулок, 16. Здание на Казначейской по договору с фондом ремонтирует АО «Фасадремстрой». Однако разговорчивые рабочие опять сообщили «Фонтанке»: «Главная у нас какая-то женщина, большой человек! От неё начальник Володя иногда приезжает или звОнит, даёт команду. Мы её не видели, но она здесь вокруг Сенной площади всем руководит...»

А пока что обитатели дома на Гражданской фотографируют кирпичи, которые сложены на крыше крыльца дома, и надеются, что сильный ветер не повлечет еще одну трагедию.

Ирина Корбат, для «Фонтанки.ру»